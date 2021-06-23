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"Нормандського формату" потрібна нова динаміка – глава МЗС Німеччини

23 червня 2021 13:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Берлін вважає, що "нормандського формату" необхідна нова динаміка. У Німеччині та США обговорили Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорив з госсударственную секретарем США Ентоні Блінкеном врегулювання ситуації в Україні. Перший заявив, що "нормандського формату" потрібна нова динаміка.

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Про це він сказав під час спільного брифінгу з держсекретарем США.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини заявив, що під час бесіди вказав на необхідність нової динаміки "нормандського формату".

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Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу, і навіть запропонував розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок США, Канади та Британії.

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Раніше ми повідомляли, що на останніх переговорах радників лідерів країн "Нормандської четвірки" Росія вчергове відмовилася від припинення вогню на Донбасі і наполягала на тому, щоб стороною конфлікту виступали ОРДЛО, а не Москва.

Також нагадаємо, президент України пропонує створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку – 2", об'єднавши ці питання на одному майданчику.

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