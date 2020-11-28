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Глава Минздрава Степанов выздоровел от COVID-19

28 ноября, 11:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Впервые за долгое время министр проводил брифинг не из дома

Глава Минздрава Максим Степанов излечился от коронавируса.

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Об этом он сам заявил во время брифинга.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло", – отметил он.

Отметим, что впервые за долгое время министр проводил брифинг не из дома, а из пресс-центра в министерстве. На самоизоляции он находился в течение последних двух недель.

Также Степанов пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что Степанов заразился коронавирусом. Тогда министр заявил, что обирается оценить "на собственном опыте, как работают протоколы лечения".

Также мы писали, что карантин выходного дня, по предварительным оценкам, помог приостановить рост количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Финальную оценку в Минздраве увидят на следующей неделе.

Кроме того, сегодня продолжает действовать карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Минздрав коронавирус Максим Степанов
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