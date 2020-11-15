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COVID-19 у Степанова: министр рассказал, как будет лечиться

15 ноября, 16:08

Ольга Литвин Ольга Литвин

Министр пообещал сообщать каждый день о своей болезни

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, получивший позитивный результат теста на COVID-19, теперь оценивает "на собственном опыте, как работают протоколы лечения".

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента", — поделился Степанов.

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Министр планирует пройти весь период болезни как обычный пациент и вместе с командой Министерства здравоохранения искать пути решения проблемных вопросов.

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Степанов пообещал делиться каждый день информацией о своем "пути пациента".

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Министр пожелал украинцам здоровья и напомнил о необходимости следовать базовым правилам новой реальности:

"Мойте руки или обрабатывайте санитайзером, носите маски и избегайте мест большого скопления людей. Берегите себя!"

Ранее Максим Степанов дал угрожающий прогноз по коронавирусу в Украине. Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина будет тяжело проходить период пандемии коронавируса вплоть до апреля 2021 года. Страна может очень быстро дойти до точки, когда будет 100-процентная заполненность коек больными COVID-19.

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