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Степанов дал угрожающий прогноз по коронавирусу в Украине

11 ноября, 19:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Речь о приостановке роста числа заразившихся даже не идет, говорит глава Минздрава

Украина будет тяжело проходить период пандемии коронавируса вплоть до апреля 2021 года.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По его словам, речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко.

"Нет, мы будем его проходить тяжело, с человеческими потерями. Наша задача, чтобы потери от COVID-19 были наименьшими. В нас, действительно, тяжелая ситуация и 28 тыс. больных непосредственно на утро (11 ноября. – Ред.) в больницах. Это в четыре раза больше, чем это было в сентябре", – говорит министр.

"Кроме чисто лечебного процесса, имеется процесс эпидемиологический, каким образом остановить именно рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить или остановить рост (числа заразившихся – Ред.). Все действия направлены на это", – добавил Степанов.

Он заметил, что это не "страшилки" и Украина может очень быстро дойти до точки, когда у нас будет 100-процентная заполненность коек больными коронавирусом.

Читайте также: Как распознать легкую форму COVID-19, рассказал Степанов

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Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что в Украине решили ввести общенациональный карантин вместо адаптивного из-за того, что во всех областях страны отмечается рост количества больных COVID-19. Поэтому на всей территории страны будут действовать одинаковые ограничения.

Отметим, что ранее в Украине действовал адаптивный карантин и уровень эпидемии определялся зонами – "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной". В каждой зоне были свои ограничения в зависимости от коронавирусной ситуации. Теперь же вся страна будет "оранжевой". Читайте подробней, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также напомним, что за прошлые сутки, 10 ноября, в Украине выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус пандемия Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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