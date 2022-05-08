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Гройсман: Девятое мая должно стать днем российского позора

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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8 мая, 13:41
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Когда мир говорит "никогда снова", россияне повторяют худшие преступления в истории человечества и гордятся этим, говорит политик
Мы должны вместе остановить зло, чтобы оно не расползалось по миру, заявил Гройсман / Фото: REUTERS/AP, Коллаж: Сегодня
Мы должны вместе остановить зло, чтобы оно не расползалось по миру, заявил Гройсман / Фото: REUTERS/AP, Коллаж: Сегодня

Восьмого мая весь цивилизованный мир отмечает День победы над нацизмом, повторяя важное для каждого цивилизованного человека "never again" – "никогда снова". Россия будет праздновать 9-го мая. Но что же? – задает вопрос премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

"Что именно они празднуют? Более 20 тысяч утраченных жизней своих солдат? Тысячи изнасилованных и убитых невинных украинцев? Более 200 убитых детей? Или депортацию украинцев в Россию? Когда мир говорит "never again" или "никогда снова", россияне повторяют самые плохие преступления в истории человечества и гордятся этим", – подчеркнул Гройсман в своем видео, опубликованном на страницах политика в социальных сетях.

Украинцам, в отличие от россиян, есть кем и чем действительно гордиться: нашими вооруженными силами, волонтерами, международными партнерами, уверен Гройсман.

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"Мы все должны гордиться тем, что Украина уже два с половиной месяца рвет России задницу. Весь мир на стороне добра и только вместе мы доведем дело до конца. Мы должны вместе остановить зло, чтобы оно дальше не расползалось по миру, – сказал Гройсман. – 9 мая наши друзья из европейских стран отмечают День Европы. Для Украины этот день должен быть праздником европейской солидарности. А для России 9 мая навсегда должно стать днем российского позора".

Раньше мы писали:

  • Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть в форму не только военнопленных, но и гражданских людей.
  • В выходные перед 9 мая в Украине повышена угроза ракетных и авиационных ударов со стороны РФ. Президент Владимир Зеленский призывает в эти дни особо внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги и придерживаться комендантского часа. Ведь нарушение этих правил может стоить жизни.
  • 9 мая возможные провокации – об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Россия придумает "победы" и покажет их по телевизору, даже если реальных достижений не будет, добавил он.
  • Чиновники США и Запада считают, что президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".
  • На столе у Путина лежит план к 9 мая, но он боится этого решения, считает Марк Фейгин. Российский политический деятель скептически настроен по поводу того, что Путин сможет открыто объявить военное положение и мобилизацию.
  • Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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ББМ
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