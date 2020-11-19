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"Хочу улететь в Москву": актера Гребенщикова не пустили в Украину (видео)

19 ноября, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россиянин отрицал свои незаконные визиты в оккупированный Крым

Пограничники продолжают отказывать во въезде в Украину российских артистов, которые замечены были в оккупированном Крыму. Сегодня в аэропорту "Борисполь" развернули назад в Россию актера Кирилла Гребенщикова и запретили ему въезд в нашу страну.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что российский актер прибыл в Украину из Минска для участия в телевизионных сьемках. Однако пограничники установили, что Гребенщиков незаконно посещал оккупированный Крым (без разрешения украинских органов) и там принимал участие в сьемках. Хотя сам актер отказывался это признать.

Сотрудники ГПСУ сообщили ему, что он нарушил украинское законодательство: отказали ему во въезде и теперь ему запрещено посещать территорию Украины в течение трех лет.

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"Я хочу получить багаж и улететь в Москву, честно говорю", — сказал Гребенщиков и был отправлен обратным рейсом в Беларусь.

Видео: ГПСУ

Как сообщали новости "Сегодня", в августе текущего года в Украину не пустили российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд. Пограничники ей тоже припомнили ее визиты в оккупированный Крым, где давали концерты и участвовала в развлекательных мероприятиях.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко говорил, что не видит угрозы в российских актерах, которые ездят в Крым. Чиновник предложил определить четкие правила формирования "черных списков" для российских артистов.

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Россия пограничники актер Гребенщиков Украина въезд

Источник: Сегодня

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