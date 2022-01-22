Холодно и снежно: какой будет погода в Киеве

Погода в Киеве в воскресенье, 23 января, будет морозной и пасмурной. Синоптики в эти дни прогнозируют ветер со скоростью до 6-11 м/с.
Об этом сообщает Gismeteo.
Ночью и утром прогнозируют -5 градусов. Днем будет -3 градуса, а вечером снова упадет до -6.
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Ветер немного утихнет – 4-8 м/с. Небольшие осадки в виде снега будут на протяжении всего дня.
Что делать во время сильного ветра:
- закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла;
- на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.