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"Им всем стало страшно". Зеленский обвинил "старые элиты" в заговоре

1 ноября, 16:40

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Зеленский обвинил "старые элиты", представителей прежней власти, в заговоре против себя – именно это президент видит за действиями Конституционного суда.

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По словам президента, в действиях судей нет ни Конституции, ни верховенства права, ни законности.

"Всем им очень нужно сохранение "касты неприкасаемых". Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ уже от нашей власти не получило право на полноценную оперативно-розыскной работу. Пока не заработал Высший антикоррупционный благодаря смене власти в 2019-м. И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности", – написал Зеленский в telegram.

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