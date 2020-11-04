Инновационная автогражданка — получи скидку, если ты хороший водитель

Страховая компания ARX представляет автогражданку "Смарт Драйв" – инновационный страховой продукт, который позволяет получить значительную скидку опытным и аккуратным водителям.

Приобретая автогражданку "СМАРТ ДРАЙВ", клиент может получить индивидуальную скидку за стиль вождения по принципу Pay How You Drive ("плати как водишь"). Кроме того, продукт доступен для приобретения онлайн, на сайте компании.

Чтобы воспользоваться преимуществами автогражданки "СМАРТ ДРАЙВ", необходимо скачать мобильное приложение "Smart Drive". Приложение будет фиксировать основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорение, торможение и использование телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. На основании полученных баллов и пробега может быть начислена скидка на вторую часть платежа.

Количество баллов, за которые начисляется скидка, должна быть не менее 70. Минимальный пробег – 500 км. То есть, за три месяца после приобретения автогражданки "СМАРТ ДРАЙВ" необходимо проехать не менее 500 км для того, чтобы при оплате второго платежа была возможность получить скидку при хорошем скоринговом балле.

Как работает приложение "Smart Drive"?

1. Приложение работает в фоновом режиме. Нет необходимости его включать и выключать для фиксации поездок. Все, что необходимо сделать – это скачать приложение и при регистрации подтвердить разрешения на использование приложением всех необходимых функций смартфона. Отклонение запросов может привести к некорректной работе Smart Drive при оценке водительского стиля. Геолокация должна быть постоянно включена. Тогда все поездки будут автоматически записываться и оцениваться с точки зрения стиля управления авто. Чем выше скоринговый балл – тем безопаснее стиль управления авто и тем меньше вероятность попадания в ДТП по вине водителя.

2, В случае поездки в качестве пассажира в другом авто или общественном транспорте нужно отключать геолокацию, чтобы такие поездки не записывались.

3. После каждой поездки в приложении отображается маршрут движения и скоринговый балл в рамках данной поездки по каждому из параметров. То есть можно анализировать, какой из параметров является слабым местом водителя и целенаправленно его улучшать.

4. Возможность скачать и пользоваться приложением не связана с покупкой продукта. То есть любой водитель может скачать и пользоваться приложением абсолютно бесплатно. При желании пользователь может приобрести автогражданку "Smart Drive" и получить соответствующую скидку. Или просто пользоваться приложением и улучшать свою манеру езды, делая ее безопасней для себя и окружающих.

Детально о продукте: https://arx.com.ua/ru/produkty/avtotsyvilka/avtotsyvilka-smart-drive

В целом компания предлагает несколько версий автогражданки, каждый может найти продукт для себя. ARX – единственная компания в Украине, которая в 2019 году ввела новый подход в тарификации ОСГО с более глубокой сегментацией. Помимо привычных факторов, которые традиционно используются страховщиками, введены новые – возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо посчитать цену для разных сегментов.

Например – чем старше водитель (по статистике компании, в 80% случаев – это владелец авто), тем меньше вероятность наступления ДТП по его вине. То есть для таких водителей цена будет ниже. Телематика, в свою очередь, дает возможность еще точнее оценить эту вероятность и, соответственно, сделать цену еще более справедливой.

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