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Иностранные войска в Казахстане и смертельная находка в Харькове — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 января, 06:00
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В Казахстан прибыли "миротворцы" РФ и Беларуси, а в Харькове возле дома нашли тело ребенка
В Казахстан съезжаются войска разных стран, а в Харькове нашли тело ребенка в пакете/Коллаж: "Сегодня"
В Казахстан съезжаются войска разных стран, а в Харькове нашли тело ребенка в пакете/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Иностранные войска в Казахстане: кто из военных ОДКБ уже в стране и какие обязанности будут выполнять

В Казахстан для урегулирования ситуации прибыли военные из нескольких стран. Так, на месте уже работают так называемые "миротворцы" РФ, а также Беларуси.

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Военные прибыли, чтобы урегулировать ситуацию в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"
Военные прибыли, чтобы урегулировать ситуацию в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"

В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете

В Харькове в Шевченковском районе нашли тело ребенка в пакете. Труп лежал у подъезда дома по улице Есенина. Предварительно установлено, что мать ребенка — 22-летняя студентка.

Полицейские выясняют обстоятельства смерти ребенка/Коллаж: "Сегодня"
Полицейские выясняют обстоятельства смерти ребенка/Коллаж: "Сегодня"

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Побег Порошенко – в ГБР выяснили, как улетал пятый президент

Государственное бюро расследований (ГБР) изучило обстоятельства поспешного отъезда из страны обвиняемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить лидеру партии "Европейская солидарность" повестку на допрос.

Порошенко улетел, но обещал вернуться/Коллаж: "Сегодня"
Порошенко улетел, но обещал вернуться/Коллаж: "Сегодня"

Под Житомиром столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

Неподалеку Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Из-за аварии было перекрыто движение транспорта. Пострадали два человека.

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Некоторое время из-за аварии было перекрыто движение транспорта/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"
Некоторое время из-за аварии было перекрыто движение транспорта/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

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