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Провокации в Чернобыле, планы оккупантов и сирийские наемники: интервью с главой украинской разведки

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 05:00
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Глава ГУР рассказал о состоянии армии оккупантов, планах Кремля по сирийским и другим наемникам, а также о планах россиян совершить провокации на украинских АЭС
Главный разведчик Украины рассказал, какие провокации готовит РФ на ЧАЭС
Главный разведчик Украины рассказал, какие провокации готовит РФ на ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия за две недели войны против Украины понесла огромные потери как в личном составе, так и в технике. Сейчас в РФ есть только два человека, которые "топят" за войну против Украины, а вот за прекращение огня выступает даже генералитет РФ.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Войска РФ останавливаются по всем направлениям, какие их дальнейшие действия?

- На данном этапе мы видим следующее:

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  • Во-первых – все мечты о скором наступлении провалились. Наступление захлебнулось, им фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений из России. Проводится то, что называется "скрытая мобилизация". Мобилизируется в первую очередь все население, к сожалению, нашей Украины, оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, и временно оккупированной АР Крым.
  • Во-вторых – проводится скрытая мобилизация по другим территориям Украины и перебрасывается все на новые подразделения из восточного и центрального военных округов. Многие подразделения уже на данном этапе уничтожены или потеряли свою боеспособность. За счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также они пытаются произвести перегруппировку и усилиться на важных им направлениях.

То есть, если сказать в общем, производится подвоз новых подразделений и ротация тех, кто уже две недели находится в стене боевых действий.

Что известно о сирийских наемниках?

- Мы имеем информацию о том, что они (оккупанты,- Ред.) готовят сирийские подразделения для ввода сюда. Это, кстати, не только сирийские подразделения, а наемники из многих уголков мира. Кроме того, именно из Ливии еще планируется завезти сюда людей. Также завозят людей из других непризнанных территорий мира, таких как Приднестровье, Абхазия и Осетия.

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- Конкретно могу сказать, что несколько человек точно здесь были уничтожены и их документы находятся у нас. Это документы так называемых граждан "Осетии", из т.н. ПМР был один военнослужащий, но они все погибли.

По поводу Чернобыльской АЭС – была информация, что там готовят провокации. Что это может быть?

- На самом деле, скажем так – ядерный шантаж, который используется российским режимом. Но он уже не первый – были два случая:

  • Умышленный обстрел энергоблоков Запорожской АЭС, это довольно известная история.
  • Нанесение ракетного удара по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

- Это все преследует цель устрашения. Теперь, когда российское руководство понимает, что их планы об очень быстрой военной компании провалились, они снова переходят к ядерному шантажу. По нашим данным, они готовят определенные провокации на территории ЧАЭС. Еще раз предупреждаю, чтобы они там не сделали – будет чистой воды ядерный терроризм, экоцид, и страшная экологическая катастрофа, которая покроет по своим масштабам как Европу, так и Россию. Пострадают все, в том числе Беларусь. Беларусь и Украина больше всего, а дальше – в какую сторону будет дуть ветер в этот момент.

Что именно они могут сделать? Взорвать реакторы или хранилища ядерных отходов?

- Значит, мы имеем информацию о разработке двух вариантов:

  • Масштабное поджигание радиоактивных лесов. Поднимется сразу радиоактивная туча и пойдет куда дует ветер.
  • Применение артиллерии по ядерному хранилищу, результат будет тот же.

- При этом, что в первом, что во втором случае руководство РФ должно обвинить в этом Украину. Именно ее, как они говорят, "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь не существует.

Нам известны почти все их планы. Как только где-то в больших кабинетах зарождаются любые идеи, мы почти сразу о них знаем. Поэтому еще раз говорю – любая попытка военным путем захватить Украину провалится.

Наведу ​​интересную статистику: по состоянию на сегодняшний день (11 марта) 18 батальонов тактических групп потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. То есть, 31 батальонная тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было.

- Глядя на эту картину и на совокупность экономических проблем, которые начались после этого в России (человеческие потери, потери военной техники и все остальные факторы), начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение войны на территории Украины – Путин и Шойгу. Все остальные пытаются это остановить – кто-то активнее, кто-то молча, кто-то даже саботирует некоторые команды руководства. Даже генералитет РФ выступает в основном против.

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