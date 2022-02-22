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Инвестиции и 1 млрд. грн налогов наперед: Ринат Ахметов объявил о масштабной помощи на 2022 год

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 20:09
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Ринат Ахметов заявил, что бизнес вместе с государством должен помочь людям

Бизнесмен Ринат Ахметов призвал к единству власти, бизнеса, граждан Украины и объявил об уплате компанией СКМ налогов наперед на сумму 1 млрд грн.

"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны", – цитирует комментарий Ахметова агентство "Интерфакс-Украина".

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Как отметил бизнесмен, угроза вторжения "требует максимального единения" для выживания страны. По его словам, это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины.

"Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд грн… Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас не пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе", – говорится в комментарии.

Ахметов также выразил мнение, что самая главная ценность Украины – это люди.

"Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – сказал он.

Ахметов хочет видеть Донбасс в составе единой Украины

Бизнесмен, основатель компании СКМ Ринат Ахметов недавно посетил Мариуполь и заявил, что "счастливый Донбасс может быть только в единой Украине".

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"Я нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта – чтобы на "Донбасс-Арене" звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", – сказал Ахметов.

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