Из-за COVID-19 с бедностью могут столкнуться миллионы украинцев – ООН

ООН прогнозирует не самую благоприятную ситуацию в Украине

В Организации объединенных наций (ООН) заявили, что из-за эпидемии COVID-19 в Украине может быть крупнейшая за десятилетие рецессия.

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Из-за коронавируса с бедностью в Украине могут столкнуться более 9 миллионов человек, говорится в отчете ООН.

Согласно данным организации, в более чем 40% украинских семей хотя бы кто-то один лишился работы и заработка.

В то же время в ООН выразили опасение, что последствия пандемии для восточных областей могут быть "разрушительными".

К слову, в Украине для предотвращения распространения коронавируса вводят карантин выходного дня.

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После объявления в Украине карантина ряд городов отказался вводить дополнительные ограничения. Так, во Львове мэр Андрей Садовый заявил, что власти не поддержат это решение.

А мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что большей глупости, чем карантин выходного дня, он не видел.

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