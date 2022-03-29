Из-за войск России в Чернобыльской зоне могут вспыхнуть масштабные пожары – ГСЧС

В условиях войны спасателям будет очень сложно обуздать возможные лесные пожары

ГСЧС опасаются масштабных пожаров в Чернобыльской зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спасатели предупреждают об опасности возникновения масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Их тушение в условиях войны практически невозможно.

Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС.

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Как отмечают спасатели, особенно опасна информация о накоплении врагом арсенала в зоне ЧАЭС.

ГСЧС пытается отслеживать ситуацию, однако уже можно говорить о том, что при таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями.

"Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочонке с порохом, ведь гасить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не удается возможным", – отмечают спасатели.

В последний раз, когда бурлили масштабные пожары в Зоне отчуждения в 2020 году, ситуацию спасли самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь. Однако условия сегодняшнего дня не позволят привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.

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Чего требуют спасатели

В ГСЧС поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Также туда просят ввести специальную миссию ООН, которая должна сделать дальнейшее использование зоны российскими войсками.

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