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Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал официальным партнером легенды украинского хоккея – команды "Сокол Киев"

9 ноября, 10:00

PR

Логотип C&H будет украшать форму игроков "Сокола"

Именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР в истории украинского хоккея (в 1985 г.), возобновил свою работу летом этого года и успешно сыграл первые поединки под руководством бывшего воспитанника "Сокола" – нападающего Олега Шафаренко.

Спонсорский контракт между эксклюзивными представителями компании Cooper & Hunter в Украине и "Сокол Киев" о всесторонней поддержке команды был подписан в Киеве 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В дальнейшем логотип C&H будет украшать форму игроков "Сокола". Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, и они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.

"Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов", – отметил представитель "Cooper & Hunter" в Украине Сергей Козик.

Условия спонсорства распространяются на 2020-2021 сезон и будут пересмотрены по расширению программы сотрудничества в следующем сезоне.

Cooper&Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности, уже три года подряд C&H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также Cooper&Hunter был спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.

Горячие эмоции и холодный лед – вот что эмоционально сочетает хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper&Hunter.

Справка

С более чем 20-летним опытом работы в области кондиционирования воздуха и вентиляции компания Cooper&Hunter является ведущим игроком и лидером этого рынка. Продукция под брендом Cooper&Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и т.д., завоевывая новых поклонников.

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контракт хоккей Сокол Киев Cooper&Hunter
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