Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Изъятые у экс-министра энергетики Ставицкого 48 кг золота передадут на армию

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 21:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн
Изъятое у Эдуарда Ставицкого золото передадут в армию. Фото: коллаж "Сегодня"
Изъятое у Эдуарда Ставицкого золото передадут в армию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что, изъятые у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого 48 кг золота в слитках передадут в пользу государства, а именно – на усиление его обороноспособности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Реклама

"Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента-беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией "Межигорье"... Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн", – отметили в ведомстве.

Как пишет Zaxid.net, речь идет о золоте, которое было изъято еще в 2014 году у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Тогда во время обыска правоохранители обнаружили 42 кг золота и несколько миллионов долларов в помещениях и офисах министра.

В Израиле задержали экс-министра энергетики Украины Ставицкого

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий был задержан в Израиле при попытке вылета в Российскую Федерацию.

Задержание осуществлялось сотрудниками "Шабак" – службы безопасности Израиля. Известно, что бывший министр Эдуард Ставицкий пытался вылететь в Российскую Федерацию как гражданин Израиля Натан Розенберг.

Реклама

После задержания в аэропорту Израиля дома у Ставицкого были проведены обыски, в ходе которых были изъяты загранпаспорта Ставицкого – Розенберга, 400 тыс. долларов США, 200 тыс. евро, драгоценности и часы на общую сумму 500 тыс. долларов США.

По информации источника, сотрудники службы безопасности Израиля проводили спецоперацию в рамках уголовного дела против Ставицкого-Розенберга по факту легализации (отмывания) им средств и иного имущества, полученных преступным путем на территории Украины. Таким образом, спецслужбы Израиля считают достаточными доказательства неправомерных действий со стороны Ставицкого, собранных правоохранительными органами Украины.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 27 апреля
1
Личный состав 22 400
Личный состав
2
Самолеты 185
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артиллерия 421
Артиллерия
7
Средства ПВО 71
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1666
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.22

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять