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Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани

26 августа, 14:06

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

На время карантина въезд в страну хасидов будет существенно ограничен

Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана, на которое в Умань ежегодно съезжаются десятки тысяч паломников, в этом году может не состояться – впервые за много лет.

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует запретить все массовые мероприятия в городе. Об этом 26 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о запрете всех массовых мероприятий в Умани", – сказал он.

Кроме того, будет существенно ограничен приезд хасидов на традиционное паломничество, уточнил в своем Telegram-канале присутствующий на заседании нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля. Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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хасиды умань паломничество Кабинет министров запреты Рош ха-Шана Денис Шмыгаль
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