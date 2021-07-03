Українська
$ 27,38
32,52
  1. Последние новости Украины

"Кадык вырву с*ка": Гордон с красными глазами стал звездой клипа (видео)

3 июля 2021 1:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В клипе группа неоднократно показала новые ракурсы журналиста, взяв за основу песни его знаменитую фразу

Журналисту Дмитрию Гордону посвятили песню. Коллаж: "Сегодня"

Журналисту Дмитрию Гордону посвятили песню. Коллаж: "Сегодня"

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону группа "Жетон" посвятила свою первую песню, которая называется – "Жизнь без кадыка".

Реклама

За основу песни исполнители взяли знаменитую фразу Гордона – "Ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву, с*ка".

"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда — Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мега-сингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" — история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – написали под видео.

Не пропусти!
Бельгия – Италия: видео голов и обзор четвертьфинала Евро
Бельгия - Италия

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон, который болел за сборную Украины по футболу в матче со Швецией на Евро-2020 в студии телеканала "Украина-24", после победы украинцев, как и обещал, облил себя водой.

Реклама

Мы также писали, что Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро неудачно пошутил о ее возрасте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
Парад ко Дню Независимости на каблуках. В Сети разгорелся скандал из-за решения Минобороны
Парад ко Дню Независимости на каблуках. В Сети разгорелся скандал из-за решения МинобороныУкраина
"Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по УкраинеВласть
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТОВласть
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Опаздывают на час и больше.
Опаздывают на час и больше. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (список)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять