"Кадик вирву, с*ко": Гордон з червоними очима став зіркою кліпу (відео)

У кліпі група неодноразово показала нові ракурси журналіста, взявши за основу пісні його знамениту фразу

Журналісту Дмитру Гордону присвятили пісню. Колаж: "Сьогодні"

Українському журналісту Дмитру Гордону гурт "Жетон" присвятив свою першу пісню, яка називається – "Життя без кадика".

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За основу пісні виконавці взяли знамениту фразу Гордона – "Ти мені не попадайся на очі, я тобі кадик вирву, с*ко".

"І поки шоубізнес кисне на серйозних щах, ми вирішили учадіти по-крупному. З нами легенда – Дмитро Гордон залітає на хвилю нового шоубізнесу! Ловіть наш мега-сингл в жанрі мем-поп. "Життя без кадика" – історія простого хлопця, який попрощався з адамовим яблуком, просто гуляючи парком", – написали під відео.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 в студії телеканалу "Україна 24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.

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Ми також писали, що Дмитро Гордон під час інтерв'ю з російським відеоблогером, актрисою і співачкою Мар'яною Ро невдало пожартував про її вік.