Как будут внедрять антиолигархическую реформу: в Раде назвали три направления

Первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук рассказал, что антиолигархическая реформа в Украине будет внедряться по трем направлениям

Депутаты определили, кто будет считаться олигархом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Антиолигархическая реформа в Украине будет внедряться по трем направлениям.

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Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".

"В первую очередь, это сфера политики. Кроме того, это сфера масс-медиа. Третья сфера – монопольное влияние на экономику. Именно по этим трем направлениям будет внедряться определенный ограничительный влияние", – сказал первый вице-спикер.

Стефанчук пояснил, что законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политическ вес в общественной жизни (олигархов)" создает только общие законодательные предпосылки.

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В частности, проект закона определяет, кто такой олигарх, обязывает олигарха и его окружения становиться публичными и публично декларироваться.

"Это первый, но не последний шаг", – подчеркнул первый заместитель председателя парламента.

По его словам, политическое направление во внедрении реформы предусматривает законопроекты, связанные с политическим лоббизмом.

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"Второе направление массмедийный. Понятно, что здесь будет ряд ограничений, связанных с антимонопольным влиянием на средства массовой информации. СМИ должны оставаться рупором и должны переставать быть пропагандистскими машинами", – добавил Стефанчук.

В то же время третье направление, монопольное влияние на экономику, предусматривает "большой перечень вопросов, связанных с антитрастовое законодательством".

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Также напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

Все, что нужно знать о деолигархизации – читайте в нашем материале Деолигархизация – для кого опасен закон Зеленского и чего от него ожитать.

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