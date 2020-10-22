Как диджитализация решит проблему очередей в детские сады и будет способствовать развитию ребенка, рассказывает Андрей Буханевич

Согласно Конституции Украины, каждый человек имеет право на образование. Но когда речь идет о дошкольном образовании, большинство родителей знают, что для его получения сначала нужно отстоять очередь, чтобы попасть хоть в какой-нибудь детский сад.

В стране, где оплатить коммунальные услуги или записаться на прием к врачу через интернет – уже давно обычное дело, диджитализация не обошла и сферу детского образования. Команда Андрея Буханевича, владельца сети детских садов "Країна дитинства" и члена рабочей группы в комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, разработала проект, который сможет решить этот вопрос.

Проект под названием "Kids.ua" – это единый электронный реестр, который собирает всю информацию о ребенке и предоставляет услуги, связанные с его образованием, всесторонним развитием, предоставлением ряда услуг от государства и тому подобное. Ресурс будет синхронизироваться с другими государственными электронными реестрами, такими как ДІЯ и eHealth, и помогать максимально результативно сотрудничать между собой родителям, врачам, социальным службам, государству и, конечно, учебным заведениям.

Что даст система родителям?

1. Доступ к полной базе всех центров раннего развития и дошкольных учреждений. Родители смогут отслеживать загруженность учебно-воспитательных заведений, которые находятся рядом с местом проживания, а также полную информацию о них. Благодаря наличию всех необходимых данных, выбор заведения для ребенка станет более уверенным и быстрым. Молодые родители наконец смогут забыть о форумах и консультациях со знакомыми.

2. Упрощенный процесс записи ребенка в учебное заведение. Пора отказаться от бюрократической волокиты – с помощью электронного приложения проблема записи ребенка в тот же детский сад решится буквально за несколько минут.

3. Доступ к информации о физическом и эмоциональном состоянии ребенка. В базу будут вноситься данные всех осмотров, тестов и проверок ребенка, чтобы родители могли в любой момент узнать, когда ребенка нужно осмотреть у врача, а когда поддержать морально.

4. Доступ к базе знаний и рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка. У многих родителей сборы в школу и родительский чат в Вайбере вызывают чуть ли не приступы паники. С помощью Kids.ua педагоги будут вносить актуальную информацию об уровне знаний, рекомендации по индивидуальному развитию ребенка прямо в электронную базу, где с информацией сразу смогут ознакомиться родители.

"Это все проблемы, которые мы обсуждаем почти каждый день. В нашей стране самое ценное, что мы имеем, – это человеческий капитал. И до 16 лет государство сейчас не причастно к его развитию. Посредством введения электронной учебно-информационной системы Kids.ua мы сможем направить свои силы на развитие, сохранение и направление человеческого капитала в Украине с раннего возраста", - добавляет Андрей Буханевич.

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