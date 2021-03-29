Как не платить за Apple Music полгода и слушать ТОП-исполнителей бесплатно

Узнайте, кого сейчас слушают меломаны по всему миру и как получить музыку бесплатно

Недавно в США состоялась 63-я ежегодная церемония награждения премией "Грэмми – 2021". На ней определили лучших из лучших – самых трендовых и популярных исполнителей.

Поэтому, если вы любите музыку и хотите быть в тренде, в нашем материале предлагаем узнать, кого сейчас слушают меломаны по всему миру – все, что нужно знать, чтобы не показаться "отставшим от моды".

Мы выбрали ТОП-5 номинаций "Грэмми", победителей которых стыдно не знать.

Запись года

Премия в номинации "Запись года" обычно вручается за сингл из альбома исполнителя. Награду получает сам исполнитель, его продюсер и звукоинженер.

В этом году победила Билли Айлиш с композицией Everything I Wanted. Билли уже несколько лет является музыкальным идолом среди подростков и не только. Ее песни есть в плейлисте даже у ее знаменитых коллег. Свою музыку Билли охарактеризовала как "альтернативный трэп".

Альбом года

В номинации "Альбом года" победу одержала американская певица Тейлор Свифт с альбомом Folklore. В отличие от Билли, она уже, не побоимся этого слова, стала классикой для поклонников жанров поп, кантри-поп и инди-фолк.

Альбом Folklore Тейлор Свифт побил 24-часовой рекорд поп-альбома на Apple Music! Он стал самым популярным в день релиза и занял первое место в альбомных чартах.

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Что касается Тейлор Свифт, то она была внесена в список десяти самых успешных исполнителей в чартах Billboard за 125 лет! Свою карьеру Свифт начала в 2004 году. В общем, вы же уже поняли, что первым делом послушать на Apple Music?

Песня года

И куда же без "Песни года"? В этой номинации победила 23-летняя хип-хоп певица и автор песен H.E.R. с композицией I Can’t Breathe. Трек был посвящен памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полиции. Его смерть, к слову, привела к мастшабным акциям протеста и погромам во многих города США в прошлом году.

Лучшее R&B- исполнение

Бейонсе рвет все ТОП-чарты мира вот уже более 15 лет. И на этот раз ее песню Black Parade признали лучшей из лучших в жанре R&B. В этом году артистка победила сразу в трех номинациях и стала обладательницей рекордного количества статуэток премии "Грэмми" среди женщин.

Награды Бейонсе вручили за лучший клип, рэп-композицию и рэп-выступление. И теперь в коллекции артистки – 28 статуэток "Грэмми"!

Еще один интересный факт: не одна Бейонсе в ее семье стала триумфатором вечера – восьмилетняя дочь артистки Блю Айви получила свою первую награду за исполнение песни Brown Skin Girl, ставшей саундтреком к фильму "Король Лев".

Отметим, что эти треки также есть на Apple Music, и хотя акция ПриватБанка действует до 30 сентября 2021 года, не советуем медлить с подпиской.

Лучший ремикс

Казахстанские исполнители и музыканты, равно как и украинские, уже давно зарекомендовали себя как одни из самых талантливых не только на постсоветском пространстве, но и в мире.

Казахстанский диджей Imanbek получил свою статуэтку "Грэмми" за ремикс на композицию Roses американского рэпера SAINt JHN. Готовы поспорить, что вы сто раз слышали этот трек, но не знали, кто его автор. Вот мы и исправили эту ситуацию.

Теперь-то вы точно знаете, какие треки добавить в плейлист и как это сделать максимально выгодно и удобно вместе с ПриватБанк.

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