Планируя взять в дом котенка, что я должен знать

Появление любимца создает в доме атмосферу особой радости, но это и очень ответственный момент

Хотите взять домой котенка? Вот что рекомендуют Royal Canin вместе с экспертами тем, кто хочет стать по-настоящему ответственным владельцем домашнего любимца.

Появление любимца создает в доме атмосферу особой радости. А еще это очень ответственный момент. Независимо от того, взяли ли вы котенка из приюта, у друзей или приобрели у заводчика, первый контакт с новым владельцем играет огромную роль для ваших дальнейших взаимоотношений.

Появление домашнего любимца предусматривает определенные изменения в жизни семьи. Такое решение необходимо тщательно обдумать и обсудить со всеми членами семьи.

Впрочем, также важно понимать, есть ли у вас готовность и возможность постоянно выделять финансовые, временные и другие ресурсы, для обеспечения благополучия животного. Кроме того, при выборе любимца следует руководствоваться не модой или эстетическими вкусами, а тем, насколько индивидуальные особенности животного подходят вашему образу жизни. Перед тем, как взять к себе животное, узнайте больше о его характер, темперамент и условия ухода за ним.

О чем стоит знать будущим владельцам котенка, рассказывает опытная специалистка по кошачьей и поведенческой медицине, ветеринарный врач Анастасия Шпигунова.

Смотрите видео и узнавайте больше советов по содержанию и питания любимца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама