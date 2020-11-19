Как отправлять и получать посылки через почтоматы Meest

Почтоматы Meest расположены в самых удобных местах: на заправках, в магазинах, спортклубах и ТРЦ

Ограничить лишние контакты сегодня старается каждый. Бесконтактные способы отправки посылок также становятся все более актуальными, особенно сейчас, когда мир захлестнула вторая волна пандемии Covid19. В Украине отправка посылок через почтоматы возможна благодаря глобальной компании Meest. Их почтоматы расположены в самых удобных местах: на заправках, в магазинах, спортклубах и ТРЦ. Отправить посылку через такое устройство можно без очередей и контактов с сотрудниками и клиентами почтового отделения. Время отправки при этом может быть самым удобным — большинство почтоматов Meest работают до 22:00, остальные — круглосуточно.

Удобство отправки посылок через почтоматы уже оценили жители многих европейских стран. Там это — один из самых распространенных видов почтовой связи. Что же касается украинских пользователей, многие еще только учатся пользоваться устройствами и впервые пробуют новый для почты формат.

Рассказываем, как это делать правильно.

Отправка

Прежде всего, установите приложение Meest на телефон или добавьте в свои контакты Telegram нового чат-бота компании (название для поиска "Поштомат Meest"). Полдела сделано! Далее отправка займет несколько минут.

Открыть почтомат можно отсканировав QR-код, который вы увидите на его поверхности. Сделать это поможет мобильное приложение или соответствующая команда для чат-бота в Telegram. Создайте в мобильном приложении посылку и заполните все необходимые параметры. В случае, если вы используете чат-бота — просто отправьте всю необходимую информацию в чат, пользуясь его подсказками. Когда онлайн-посылка также создана, выберите в системе почтомат, в который вы хотели бы ее отправить. Сделать это поможет интерактивная карта в приложении или все тот же бот в Telegram — ему нужно всего лишь подсказать название улицы, которая интересует вас в городе получателя. Вложите посылку в почтомат и закройте его. Через секунду рядом с вашим отправлением в приложении появится статус "отправлено". В чат-боте также можно будет посмотреть информацию об отправке, использовав соответствующую команду. Выбрать, кто именно будет оплачивать доставку (отправитель или получатель), нужно на этапе ее оформления. Если плательщиком является отправитель, оплатить услугу можно сразу, с помощью приложения или чат-бота, или позднее — в ближайшем терминале самообслуживания.

Получение

Для получения посылок через почтомат также используйте приложение или чат-бота. Когда посылка прибудет в почтомат, вы получите об этом уведомление. Если плательщик услуги по доставке получатель — оплатить ее можно будет тем же способом, что и при отправке — через приложение и чат-бот или в ближайшем терминале по номеру отправления. Чтобы открыть ячейку почтомата и забрать из него посылку, отсканируйте QR-код, расположенный на почтомате или задайте чат-боту в Telegram команду "открыть почтомат". Когда отправление будет получено, статус посылки в приложениях отправителя и получателя автоматически изменится на "получено". Такую же информацию предоставит и чат-бот в Telegram.

Чтобы оформить быструю доставку за 5 часов (услуга доступна только в Киеве), нужно вложить посылку в почтомат до 11:00. Если хотите сделать отправку из Киева в областной центр в течение 24 часов — до 15:00. По Украине посылка будет идти день или два, а вложить ее в почтомат можно в любое время. Ограничения веса доставки стандартные для всех видов отправлений — до 10 кг.

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