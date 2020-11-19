Как отправлять и получать посылки через почтоматы Meest

Ограничить лишние контакты сегодня старается каждый. Бесконтактные способы отправки посылок также становятся все более актуальными, особенно сейчас, когда мир захлестнула вторая волна пандемии Covid19. В Украине отправка посылок через почтоматы возможна благодаря глобальной компании Meest. Их почтоматы расположены в самых удобных местах: на заправках, в магазинах, спортклубах и ТРЦ. Отправить посылку через такое устройство можно без очередей и контактов с сотрудниками и клиентами почтового отделения. Время отправки при этом может быть самым удобным — большинство почтоматов Meest работают до 22:00, остальные — круглосуточно.
Удобство отправки посылок через почтоматы уже оценили жители многих европейских стран. Там это — один из самых распространенных видов почтовой связи. Что же касается украинских пользователей, многие еще только учатся пользоваться устройствами и впервые пробуют новый для почты формат.
Рассказываем, как это делать правильно.
Отправка
Прежде всего, установите приложение Meest на телефон или добавьте в свои контакты Telegram нового чат-бота компании (название для поиска "Поштомат Meest"). Полдела сделано! Далее отправка займет несколько минут.
- Открыть почтомат можно отсканировав QR-код, который вы увидите на его поверхности. Сделать это поможет мобильное приложение или соответствующая команда для чат-бота в Telegram.
- Создайте в мобильном приложении посылку и заполните все необходимые параметры. В случае, если вы используете чат-бота — просто отправьте всю необходимую информацию в чат, пользуясь его подсказками.
- Когда онлайн-посылка также создана, выберите в системе почтомат, в который вы хотели бы ее отправить. Сделать это поможет интерактивная карта в приложении или все тот же бот в Telegram — ему нужно всего лишь подсказать название улицы, которая интересует вас в городе получателя.
- Вложите посылку в почтомат и закройте его. Через секунду рядом с вашим отправлением в приложении появится статус "отправлено". В чат-боте также можно будет посмотреть информацию об отправке, использовав соответствующую команду.
- Выбрать, кто именно будет оплачивать доставку (отправитель или получатель), нужно на этапе ее оформления. Если плательщиком является отправитель, оплатить услугу можно сразу, с помощью приложения или чат-бота, или позднее — в ближайшем терминале самообслуживания.
Получение
- Для получения посылок через почтомат также используйте приложение или чат-бота. Когда посылка прибудет в почтомат, вы получите об этом уведомление.
- Если плательщик услуги по доставке получатель — оплатить ее можно будет тем же способом, что и при отправке — через приложение и чат-бот или в ближайшем терминале по номеру отправления.
- Чтобы открыть ячейку почтомата и забрать из него посылку, отсканируйте QR-код, расположенный на почтомате или задайте чат-боту в Telegram команду "открыть почтомат". Когда отправление будет получено, статус посылки в приложениях отправителя и получателя автоматически изменится на "получено". Такую же информацию предоставит и чат-бот в Telegram.
Чтобы оформить быструю доставку за 5 часов (услуга доступна только в Киеве), нужно вложить посылку в почтомат до 11:00. Если хотите сделать отправку из Киева в областной центр в течение 24 часов — до 15:00. По Украине посылка будет идти день или два, а вложить ее в почтомат можно в любое время. Ограничения веса доставки стандартные для всех видов отправлений — до 10 кг.
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