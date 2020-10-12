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Как перевести щенка на сбалансированный рацион

12 октября, 09:00

Актуально

Щенку не подходит человеческая еда, а также корм для взрослых собак

Многие владельцы щенков часто задают вопрос: как правильно перевести щенка на специализированный корм для собак? Вот что рекомендуют Royal Canin вместе с экспертами тем, кто хочет стать по-настоящему ответственным владельцем домашнего любимца.

Щенку не подходит человеческая еда, а также корм для взрослых собак, поскольку строение желудочно-кишечного тракта человека и собаки существенно отличается.

Опытный ветеринарный врач Павел Буряк отвечает на самые распространенные вопросы о питании и дает ряд рекомендаций по правильному уходу и изменению рациона щенка.

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