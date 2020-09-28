Как в обход карантина попасть в Евросоюз: эксперимент журналистов "Сегодня"

Несмотря на то, что уже пять месяцев безвиз с Евросоюзом для Украины не работает из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 в нашей стране, некоторым украинцам удается беспрепятственно выезжать в Европу, если судить по объявлениям людей, предоставляющим эту возможность.

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Журналисты "Сегодня" попытались выехать в страны ЕС "под прикрытием".

Корреспондентов заинтересовало: если украинские границы с ЕС закрыты, почему там стоят километровые очереди?

Спецкоры "Сегодня" Юрий Гула и Елена Гончаренко пошли на эксперимент, которого на украинском телевидении еще не делал никто. Наши коллеги отправились в Европу под видом заробитчан, и – разоблачили невиданную схему незаконного выезда украинцев в ЕС.

Так просто это им не сошло с рук. Журналисты свидетельствуют, что получают угрозы в свой адрес. "Сегодня" публикуют первый материал из серии эксклюзивного расследования.

"Европа на замке для нас уже полугода. А на украинско-венгерской границе – километровые очереди. Люди днюют и ночуют на пункте пропуска", – говорит журналист Юрий Гула.

"Как в условиях пандемии они пересекают границу с ЕС? Чтобы это узнать, мы пошли на эксперимент и разведали все изнутри – кто везет и за какие деньги" – добавляет журналист Елена Гончаренко.

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Корреспонденты "Сегодня" познакомились с заробитчанином Николаем Шевчуком. В Польшу он въехал в разгар карантина. У Николая – так называемая "карта побыту". На границе простоял полдня, и это еще повезло, некоторые застряют и на несколько суток.

"Границу проходили примерно восемь часов. Ехали частным микроавтобусом через пункт пропуска "Медыка". Подъехав к границе, все одевают маски. Проходят замер температуры", – рассказывает заробитчанин Николай Шевчук.

Но и без "карты побыту" попасть в Европу, оказывается, не проблема. Интернет пестрит объявлениями – отвезут, заберут домой и даже сделают документы.

"Анализы, дорога, ПЦР-тесты, бронирование отеля, дорога на место в Варшаву. Расчет – уже после пересечения границы. Без задатка, без ничего, это стоит 200 евро", – объясняет женщина на том конце провода.

По легенде Юрий и Елена – супружеская пара, которая едет на заработки в Польшу. Юрий – собирать перцы, Елена – паковать одежду на складе. Европейских виз нет, только биометрические паспорта.

"У нас там есть "лазейка". Рассчитываемся, платим немного, делимся и едем без очереди", – объясняют корреспондентам по телефону.

От журналистов просят лишь фото паспортов, чтобы, вопреки карантинным ограничениям, оформить на работу в ЕС. Корреспонденты, чтобы обезопасить свои паспортные данные, меняют в паспортах серии, и несколько букв в фамилиях.

День уходит на изготовление документов. Их делают даже на несуществующие паспорта. Перевозчик утверждает – проблем не будет.

"Вы не переживайте! Нет никакой депортации: ни мишек, ни зайчиков, ничего. Уже все вернулись", – объясняют корреспондентам.

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Из Львова в Варшаву – всего 400 км, если напрямик. Но там заставят сидеть на карантине. Поэтому организаторы поездки предлагают альтернативный маршрут – через Венгрию. Он длиннее почти вдвое, и дороже, но – без самоизоляции.

Вещи собраны, документы отправлены. Впереди – долгая дорога, корреспонденты направляются во Львов.

Там будет ждать автобус, который и повезет их в Европу. Удастся ли пересечь журналистам границу, "Сегодня" расскажут в следующем материале цикла.

"Сегодня" расскажут, кто и как доставляет украинцев во время карантина в ЕС. Журналисты говорят, что даже представить себе не могли, какая на самом деле мафия перевозчиков орудует на границе. Еще до выхода сюжета, по свидетельству корреспондентов, им начали угрожать. В частности, прислав сообщение, что у организаторов поездки остались их паспорта.

Смотрите новости "Сегодня" на телеканале "Украина" завтра, 29 сентября, в 19:00.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Германии полиция устроила облаву на украинских нелегалов.

Также мы писали о том, что из Словакии депортировали шестерых украинских заробитчан-нелегалов.

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