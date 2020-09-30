Камбин утвердил стандарт базового среднего образования

Правительство утвердило стандарт базового среднего образования для школьников пятого-девятого классов, который будет применяться с 1 сентября 2022 года.
Соответствующее постановление было принято без обсуждения на заседании Кабинета министров, сообщает "Правительственный портал".
"Утвердить государственный стандарт базового среднего образования. Установить, что Государственный стандарт базового среднего образования применяется с 1 сентября 2022 года для учащихся, которые учатся по программам 12-летнего полного общего среднего образования", - говорится в документе.
Согласно постановлению, с 1 сентября 2026 года теряет силу государственный стандарт базового и полного общего среднего образования от 23 ноября 2011 года.
В пояснительной записке к документу указано, что обновление госстандарта осуществляется в соответствии с концепцией Новой украинской школы.
"Государственный стандарт базового среднего образования, который будет определять обязательные результаты обучения соискателей в соответствии с принципами и концепцией НУШ, будет применен для соискателей образования, начиная с 2022 года", – указано в ней.
Кроме того, в документе подчеркивается, что "разработка проекта и его введение предусмотрены планом мероприятий на 2017-2029 годы".
В госстандарте базового образования определены требования к компетентности и обязательным результатам обучения соискателей средней базового образования и общий объем их учебной нагрузки.
Кроме того, постановлением Кабмина вносятся изменения в госстандарт начального образования, в частности, уточняются значения терминов "общие результаты обучения", "соискатель образования", "начальное образование".
Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект о полном общем среднем образовании. Позже его подписал президент Владимир Зеленский.
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