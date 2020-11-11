"Карантин – смерть экономики". Протесты рестораторов накрыли пять городов Украины (фото и видео)

В Украине сегодня, 11 ноября, рестораторы в разных городах вышли на акции протеста против введения карантина выходного дня. В частности, митинги проходят в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Реклама

Так, по данным "Галки", в Ивано-Франковске акция проходит при поддержке городской Ассоциации рестораторов. Однако под стенами ОГА собрались не только рестораторы, но и предприниматели. Люди принести с собой плакаты: "Человек ест не только в выходные", "Без бизнеса – нет экономики", "Нет заказов – нет грантов", "Нет временным ограничением работы ресторанов" и другие.

А в Черновцах, как сообщает "Чернивецкий проминь", протест под зданием ОГА начался еще в 10:00. Местные жители и предприниматели также пришли с тематическими плакатами. По данным СМИ, люди в защитных, они пытаются соблюдать дистанцию.

Также рестораторы протестуют в Одессе под зданием облгосадминистрации. 048.ua пишет, что люди вышли с плакатом "Карантин – смерть экономики".

Реклама

В тренде Больше всего украинцы недовольны работой семейных врачей – Минздрав

В Николаеве в это время также "спят". Как сообщает Inshe, на Соборной площади в рамках Всеукраинской акции собрались предприниматели ресторанного бизнеса, чтобы выразить свой протест. К людям вышел заместитель мэра Николаева Владимир Крыленко и пообещал обратиться в контролирующие органы с просьбой не вводить карантин выходного дня.

Также протест проходит в Запорожье. На площади Героев собралось порядка 500 человек – владельцы и сотрудники кафе и ресторанов. Люди скандировали "Имею право работать" и требовали, чтобы им разрешили работать без ограничений по времени. Об этом сообщает 061.

В ходе митинга был организован сбор подписей. По предварительной информации, резолюцию с требованиями отменить ужесточение карантинных норм, подписало 1500 человек. Митингующие били ложками в кастрюли и требовали, чтобы к ним вышел глава области Виталий Боговин.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама