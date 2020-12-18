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Катастрофа Ан-26: командующий Воздушных сил Дроздов отреагировал на обвинения

18 декабря, 23:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Катастрофа самолета Ан-26 произошла в сентябре 2020

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинения.

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы АН-26 был утвержден и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов.

Он отметил, что по этим выводам ГБР должна была определить виновность и степень виновности должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе.

"Сначала меня хотели унизить моим сыном, а он не был мажором, как представили его некоторые СМИ", – добавил Дроздов.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову о подозрении по делу о катастрофе Ан-26 под Харьковом.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Дроздов ВСУ Ан-26
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