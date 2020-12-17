Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году

2020-й год унес жизни многих значимых персон из мира политики, искусства, науки и спорта. Сегодня стало известно, что из-за последствий коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Сайт "Сегодня" составил список наиболее известных и влиятельных персон, которые покинули нас в этом году.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном

В начале года произошло одно из самых трагичных происшествий в истории нашей страны – в Иране был сбит лайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который летел из Тегерана в Киев.

Погибли все находившиеся на борту 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В числе погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев, 57 канадцев и 10 шведов.

Коби Брайант

41 год

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Коби Брайант / Фото: Getty Images

Легендарный американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс, лучший снайпер в истории команды, двукратный олимпийский чемпион.

Когда умер: 26 января

Причина смерти: крушение вертолета в Калифорнии

Кирк Дуглас

103 года

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Умер Кирк Дуглас / Фото: Getty Images

Американский актер, звезда "золотой эры" Голливуда. Прославился своими ролями в фильмах "Чемпион", "Плохиш и красавица", "Страсть к жизни". Был номинирован на премию Оскар за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

Когда умер: 5 февраля.

Причина смерти: последствия перенесенного инсульта.

Станислав Богданович

27 лет

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Станислав Богданович и Александра Вернигора. Фото: facebook.com/gmfrostwyrm

Известный шахматист из Одессы, который накануне своей смерти попал скандал – он сыграл за сборную России. Тогда спортсмен даже посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.

5 марта шахматиста и его 18-летнюю девушку нашли мертвыми в квартире в Москве. Причиной смерти пары стал "веселящий" газ. На их головах были надеты полиэтиленовые пакеты, а рядом с кроватью возле тел лежали воздушные шарики с закисью азота и газовый баллон.

Когда умер: 5 марта.

Причина: отравление.

Нина Бочарова

96 лет

Нина Бочарова / Фото: НОК Украины

Знаменитая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая пять раз поднималась на пьедестал, взяв два "золота" и три "серебра".

Когда умерла: 31 августа.

Причина смерти: неизвестно.

Ная Ривера

33 года

Ная Ривера / Фото: Getty Images

Американская актриса, фотомодель и активиста, известная по роли Сантаны Лопес в телесериале "Хор". 8 июля женщина пропала без вести на озере Пиру в Калифорнии. Спустя пять дней спасатели нашли Риверу мертвой.

Когда умерла: 8 июля.

Причина смерти: несчастный случай.

Ирина Бекешкина

68 лет

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный украинский социолог. Бекешкина была организатором национального экзитпола: именно она обычно первой озвучивала результаты опроса избирателей после президентских и парламентских выборов.

Когда умерла: 20 марта.

Причина смерти: рак желудка.

Иэн Холм

88 лет

Иэн Холм в фильме "Синий лед" / Фото: Getty Images

Известный английский актер Иэн Холм, который сыграл роль Бильбо Беггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит.

Когда умер: 19 июня.

Причина смерти: осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Мирослав Скорик

81 год

Мирослав Скорик / Фото: facebook.com

Легендарный украинский композитор, дирижер, преподаватель, художественный руководитель Национальной оперы. Автор опер Моисей, Карпатской рапсодии, саундтрека к кинофильмам "Тени забытых предков", "Высокий перевал".

Когда умер: 1 июня.

Причина смерти: неизвестно.

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Эннио Морриконе

91 год

Эннио Морриконе / Фото: Getty Images

Итальянский композитор, автор музыки к кинофильмам. Двукратный лауреат Оскара (первый — за вклад в кинематограф, второй — за саундтрек к картине Омерзительная восьмерка).

Когда умер: 6 июля.

Причина смерти: последствия перелома бедра.

Борис Патон

101 год

Борис Патон / Фото: president.gov.ua

Он был одним из самых известных украинских ученых и самым пожилым президентом государственной Академии наук в мире. НАНУ он возглавлял 58 лет подряд.

Когда умер: 19 августа.

Причина смерти: сердечное заболевание.

Чедвик Боузман

42 года

Актер Чедвик Боузман / Фото: Imdb.com

Звезда фильма "Черная пантера" скончался от рака толстой кишки. Боузман боролся с онкологией на протяжении четырех последних лет. Уже посмертно актер был удостоен награды "Герой всех времен" на церемонии вручения MTV Movie & TV Awards 2020.

Когда умер: 29 августа.

Причина смерти: онкология.

Кензо Такада

81 год

Дизайнер Кензо Такада / Фото: Getty Images

Японский дизайнер, создатель модного бренда Kenzo. Такада стал известным после первого показа в Париже пятьдесят лет назад. Прославился на весь мир благодаря своим цветочным и графическим принтам. Впоследствии под маркой бренда стали выпускать любимые миллионами женщин духи.

Когда умер: 4 октября.

Причина смерти: осложнения, вызванные коронавирусом.

Шон Коннери

90 лет

Шон Коннери / Фото: Imdb.com

Британский актер, которого называют одним из лучших исполнителей роли агента 007 в "бондиане". Он также снялся в таких известных картинах, как "Индиана Джонс", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь", "Убийство в "Восточном экспрессе".

Коннери был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Актерскую карьеру он завершил в 2003 году.

Когда умер: 31 октября.

Причина смерти: дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией.

Михаил Жванецкий

86 лет

/ Фото: Jvanetsky.ru

Знаменитый писатель-сатирик, киносценарист, актер и телеведущий. В октябре артист вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем.

Когда умер: 6 ноября.

Причина смерти: хронические болезни.

Роман Виктюк

84 года

Роман Виктюк / Фото: facebook.com/teatrviktuka

Украинский и советский режиссер Роман Виктюк, который создал более 200 постановок в 10 странах. В 2014 году он осудил оккупацию Донбасса и Крыма.

Когда умер: 17 ноября.

Причина смерти: тромбоэмболия на фоне коронавируса.

Диего Марадона

60 лет

Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года. Незадолго до смерти 60-летний спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а после выписки был доставлен в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Когда умер: 25 ноября.

Причина смерти: отек легких.

Ранее "Сегодня" публиковали реакции политических деятелей на кончину харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Также друг бизнесмен Павел Фукс рассказал о последних днях Кернеса в больнице.

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