Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году

2020-й год унес жизни многих значимых персон из мира политики, искусства, науки и спорта. Сегодня стало известно, что из-за последствий коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.
Сайт "Сегодня" составил список наиболее известных и влиятельных персон, которые покинули нас в этом году.
Катастрофа самолета МАУ под Тегераном
В начале года произошло одно из самых трагичных происшествий в истории нашей страны – в Иране был сбит лайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который летел из Тегерана в Киев.
Погибли все находившиеся на борту 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В числе погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев, 57 канадцев и 10 шведов.
Коби Брайант
41 год
Легендарный американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс, лучший снайпер в истории команды, двукратный олимпийский чемпион.
Когда умер: 26 января
Причина смерти: крушение вертолета в Калифорнии
Кирк Дуглас
103 года
Американский актер, звезда "золотой эры" Голливуда. Прославился своими ролями в фильмах "Чемпион", "Плохиш и красавица", "Страсть к жизни". Был номинирован на премию Оскар за выдающийся вклад в развитие киноискусства.
Когда умер: 5 февраля.
Причина смерти: последствия перенесенного инсульта.
Станислав Богданович
27 лет
Известный шахматист из Одессы, который накануне своей смерти попал скандал – он сыграл за сборную России. Тогда спортсмен даже посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.
5 марта шахматиста и его 18-летнюю девушку нашли мертвыми в квартире в Москве. Причиной смерти пары стал "веселящий" газ. На их головах были надеты полиэтиленовые пакеты, а рядом с кроватью возле тел лежали воздушные шарики с закисью азота и газовый баллон.
Когда умер: 5 марта.
Причина: отравление.
Нина Бочарова
96 лет
Знаменитая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, которая пять раз поднималась на пьедестал, взяв два "золота" и три "серебра".
Когда умерла: 31 августа.
Причина смерти: неизвестно.
Ная Ривера
33 года
Американская актриса, фотомодель и активиста, известная по роли Сантаны Лопес в телесериале "Хор". 8 июля женщина пропала без вести на озере Пиру в Калифорнии. Спустя пять дней спасатели нашли Риверу мертвой.
Когда умерла: 8 июля.
Причина смерти: несчастный случай.
Ирина Бекешкина
68 лет
Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный украинский социолог. Бекешкина была организатором национального экзитпола: именно она обычно первой озвучивала результаты опроса избирателей после президентских и парламентских выборов.
Когда умерла: 20 марта.
Причина смерти: рак желудка.
Иэн Холм
88 лет
Известный английский актер Иэн Холм, который сыграл роль Бильбо Беггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит.
Когда умер: 19 июня.
Причина смерти: осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.
Мирослав Скорик
81 год
Легендарный украинский композитор, дирижер, преподаватель, художественный руководитель Национальной оперы. Автор опер Моисей, Карпатской рапсодии, саундтрека к кинофильмам "Тени забытых предков", "Высокий перевал".
Когда умер: 1 июня.
Причина смерти: неизвестно.
Эннио Морриконе
91 год
Итальянский композитор, автор музыки к кинофильмам. Двукратный лауреат Оскара (первый — за вклад в кинематограф, второй — за саундтрек к картине Омерзительная восьмерка).
Когда умер: 6 июля.
Причина смерти: последствия перелома бедра.
Борис Патон
101 год
Он был одним из самых известных украинских ученых и самым пожилым президентом государственной Академии наук в мире. НАНУ он возглавлял 58 лет подряд.
Когда умер: 19 августа.
Причина смерти: сердечное заболевание.
Чедвик Боузман
42 года
Звезда фильма "Черная пантера" скончался от рака толстой кишки. Боузман боролся с онкологией на протяжении четырех последних лет. Уже посмертно актер был удостоен награды "Герой всех времен" на церемонии вручения MTV Movie & TV Awards 2020.
Когда умер: 29 августа.
Причина смерти: онкология.
Кензо Такада
81 год
Японский дизайнер, создатель модного бренда Kenzo. Такада стал известным после первого показа в Париже пятьдесят лет назад. Прославился на весь мир благодаря своим цветочным и графическим принтам. Впоследствии под маркой бренда стали выпускать любимые миллионами женщин духи.
Когда умер: 4 октября.
Причина смерти: осложнения, вызванные коронавирусом.
Шон Коннери
90 лет
Британский актер, которого называют одним из лучших исполнителей роли агента 007 в "бондиане". Он также снялся в таких известных картинах, как "Индиана Джонс", "Неприкасаемые", "Первый рыцарь", "Убийство в "Восточном экспрессе".
Коннери был лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Актерскую карьеру он завершил в 2003 году.
Когда умер: 31 октября.
Причина смерти: дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией.
Михаил Жванецкий
86 лет
Знаменитый писатель-сатирик, киносценарист, актер и телеведущий. В октябре артист вынужденно отошел от концертной деятельности и покинул сцену из-за потери работоспособности. Это спровоцировало слухи о том, что у сатирика начались серьезные проблемы со здоровьем.
Когда умер: 6 ноября.
Причина смерти: хронические болезни.
Роман Виктюк
84 года
Украинский и советский режиссер Роман Виктюк, который создал более 200 постановок в 10 странах. В 2014 году он осудил оккупацию Донбасса и Крыма.
Когда умер: 17 ноября.
Причина смерти: тромбоэмболия на фоне коронавируса.
Диего Марадона
60 лет
Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года. Незадолго до смерти 60-летний спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а после выписки был доставлен в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Когда умер: 25 ноября.
Причина смерти: отек легких.
Ранее "Сегодня" публиковали реакции политических деятелей на кончину харьковского мэра Геннадия Кернеса.
Также друг бизнесмен Павел Фукс рассказал о последних днях Кернеса в больнице.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк