Киев и 17 областей не готовы смягчать карантин: новые данные Минздрава

В Украине, где обновили список карантинных зон, требованиям по смягчению ограничений не соответствуют Киев и 17 областей страны.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Условия медиков по состоянию на 8 сентября выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
Не готовыми ослабить карантин оказались:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
Напомним, что для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.
Если уровень занятости коек пациентами с коронавирусом пять дней подряд по всему региону составляет 50% и более, территория относится к "оранжевому" уровню опасности, если более 75% – к "красному".
Стоит добавить, что в ряде областей прошли акции протеста с требованием смягчить карантинные ограничения.
Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школу. А городской совет Ивано-Франковска вопреки требованию Киева решил открыть школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную зону".
А бизнесмены пришли под стены полиции Ивано-Франковской области, требуя не превращать их в банкротов.
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