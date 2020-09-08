Киев и 17 областей не готовы смягчать карантин: новые данные Минздрава

Готовы к смягчению карантина по-прежнему только семь регионов страны

В Украине, где обновили список карантинных зон, требованиям по смягчению ограничений не соответствуют Киев и 17 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Условия медиков по состоянию на 8 сентября выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Не готовыми ослабить карантин оказались:

- Киев;

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- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

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- Киевская область;

- Львовская область;

- Николаевская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

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- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черкасская область;

- Черниговская область;

- Черновицкая область.

Напомним, что для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.

Если уровень занятости коек пациентами с коронавирусом пять дней подряд по всему региону составляет 50% и более, территория относится к "оранжевому" уровню опасности, если более 75% – к "красному".

Стоит добавить, что в ряде областей прошли акции протеста с требованием смягчить карантинные ограничения.

Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школу. А городской совет Ивано-Франковска вопреки требованию Киева решил открыть школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную зону".

А бизнесмены пришли под стены полиции Ивано-Франковской области, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

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