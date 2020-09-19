Киев и 20 областей Украины не могут смягчить карантин: новые данные Минздрава

В Украине по состоянию на 19 сентября не соответствуют требованиям медиков для смягчения карантина Киев и 20 областей страны.
Большинство регионов не могут ослабить ограничения, сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Так, в областях и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек.
Не соответствуют показателям:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Показатель заболеваемости не превышает нормы в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.
Также сообщалось, что в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.
О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:
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