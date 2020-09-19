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Киев и 20 областей Украины не могут смягчить карантин: новые данные Минздрава

19 сентября, 16:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

Сократился список регионов, соответствующих требованиям врачей

В Украине по состоянию на 19 сентября не соответствуют требованиям медиков для смягчения карантина Киев и 20 областей страны.

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Большинство регионов не могут ослабить ограничения, сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Так, в областях и столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек.

Не соответствуют показателям:

- Киев;

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- Винницкая область;

- Волынская область;

- Донецкая область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

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- Запорожская область;

- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

- Луганская область;

- Львовская область;

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- Николаевская область;

В тренде
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- Одесская область;

- Ровенская область;

- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черкасская область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

Показатель заболеваемости не превышает нормы в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.

Также сообщалось, что в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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