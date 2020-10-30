Киев останется "оранжевым": в Украине обновили зоны карантина, кто в красной

Ряд крупных городов продолжает находиться в зоне с серьезными карантинными ограничениями

В Украине снова обновили зоны карантина. Новое зонирование начнет действовать со 2 ноября. Киев остался "оранжевым".

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Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно новому решению, Киев остается в "оранжевой" зоне.

Какие населенные пункты определены в "красную" зону:

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города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Турийский районы Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава;

города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Малиновский и Острожский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

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Смотрите также список, кто попадает в "оранжевую" и "желтую" зоны.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 30 октября в Украине подтвердили 8312 новых случаев заражения коронавирусом (378 729 с начала эпидемии). За четверг умерли 173 украинца (7041 с начала эпидемии), а выздоровели 3394 человека (155 026 с начала эпидемии). Тем временем Минздрав выступает против полного локдауна, несмотря на "рекорды".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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