Кто в "красной": в Украине с 26 октября обновлены зоны карантина

В Украине с понедельника, 26 октября, начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавирусной инфекции.
Об этом в своем Telegram-канале написал ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – написал Немчинов.
Так, в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров и заведений питания.
Согласно решению комиссии, к "красной зоне" отнесли Ивано-Франковск, Полтаву, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, а также новые города – Николаев, Ровно и Черновцы.
Кроме того, в "красную зону" попали:
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- города Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- город Лебедин и Сумской район Сумской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Нежин Черниговской области.
В "оранжевой зоне" запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-клубов, учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, а массовые мероприятия ограничены 100 людьми.
Отметим, что в "оранжевую зону" попали – Киев, а также областные центры Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон и Черкассы.
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