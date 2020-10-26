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Кто в "красной": в Украине с 26 октября обновлены зоны карантина

26 октября, 07:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обязательным во всех зонах остается наличие маски во время пребывания в помещении

В Украине с понедельника, 26 октября, начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавирусной инфекции.

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Об этом в своем Telegram-канале написал ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 00 часов 00 минут 26 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – написал Немчинов.

Так, в "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров и заведений питания.

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Согласно решению комиссии, к "красной зоне" отнесли Ивано-Франковск, Полтаву, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Чернигов, а также новые города – Николаев, Ровно и Черновцы.

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Кроме того, в "красную зону" попали:

  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • Перечинский район Закарпатской области;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
  • Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • Сокальский район Львовской области;
  • города Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
  • город Лебедин и Сумской район Сумской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянской районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин Черниговской области.

В "оранжевой зоне" запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-клубов, учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, а массовые мероприятия ограничены 100 людьми.

Отметим, что в "оранжевую зону" попали – Киев, а также областные центры Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон и Черкассы.

Ранее мы писали, что в Украине определили новые правила карантина.

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Напомним, в Европе снова ужесточают карантин – вводятся новые ограничения – в Бельгии, Польше, Дании усиливают карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Источник: Сегодня

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