Кислородные концентраторы, оборудование и капитальный ремонт: "Эпицентр" обновляет реанимационное отделение Института кардиологии им. Н. Стражеско

Сегодня, 11 декабря, Национальный институт кардиологии имени Н. Стражеско АМН Украины получил крупнейшую партию новой техники и медицинского оборудования от компании "Эпицентр К".

40 кислородных концентраторов OLV для поддержки тяжелых пациентов, 7 терапевтических комплектов неинвазивной вентиляции легких Prisma, тумбы для реанимации, инфузоматы и специальная медицинская капсула для транспортировки больных. В общем 62 единицы медицинского оборудования стоимостью 2,2 млн грн.

Это уже третья партия техники, передача которой завершает техническое переоснащение реанимационного отделения Института кардиологии им. Н. Стражеско, начатого три месяца назад при поддержке "Эпицентра".

"Объективно оценивая потребность больниц в кислородном оборудовании, которое становится жизненно необходимым в реанимационной терапии больных COVID-19, в частности тех, кто имеет сопутствующие проблемы сердечно-сосудистой системы, мы направили усилия на поиск качественных концентраторов кислорода, быстро приобрели их и бесплатно передали институту кардиологии. Этими простыми конкретными действиями мы доказываем, что социально сознательный бизнес может оперативно реагировать на потребности наших врачей, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье украинцев", - отмечает заместитель генерального директора компании "Эпицентр К", директор по розничной торговле Владимир Гончаров.

По словам директора ННЦ "Институт кардиологии имени Стражеско" НАМН Украины Владимира Коваленко, благодаря социальной инициативе и финансовой поддержке "Эпицентра" медицинскому учреждению удалось в рекордно короткий срок по максимуму осовременить материально-техническую базу работающего реанимационного отделения. "Все переданное компанией оборудование сегодня активно используется для оказания медицинской помощи", – отмечает он.

В течение октября-декабря компания приобрела и передала для нужд Национального института кардиологии им. Н. Стражеско 110 единиц новой медицинской техники и оборудования для переоснащения палат почти на 7 млн ​​грн. В предыдущих траншах благотворительной помощи были и дорогостоящие аппараты ИВЛ, и надежные терапевтические комплексы для осуществления неинвазивной вентиляции легких, и дефибрилляторы, и специальные реанимационные кровати и многое другое.

"Появление 40 новых кислородных концентраторов – это шанс на жизнь для пациентов с тяжелой кардиальной патологией, ведь в большинстве критических ситуаций главное – помочь человеку снова дышать самостоятельно. Кроме этого, компания помогла нам получить уникальное украинское оборудование: специальную капсулу для индивидуальной транспортировки пациента. Теперь есть возможность осуществлять перемещение больных COVID-19 внутри больницы вполне безопасно для окружающих – на изоляционных носилках отрицательного давления", - рассказывает Владимир Коваленко.

Также за счет "Эпицентра" в октябре начался масштабный ремонт в трех отделениях Национального института кардиологии им. Н. Стражеско.

Во время передачи второй партии оборудования в середине ноября основатель компании "Эпицентр К" Александр Герега пообещал отремонтировать оба реанимационные отделения Института кардиологии.

В одном из них, где находятся больные COVID-19, имеющие осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, ремонт практически закончен. Там созданы надлежащие условия для пребывания и качественного лечения тяжелобольных.

В другой части реанимации, где ремонт начался месяц назад, работы выполнены уже на 40-45%.

Капитально отремонтированы пять палат на 13 койкомест – с заменой проводки, напольных покрытий, окон и санузлов, установлением современного освещения и кондиционеров. До конца 2020 года планируется завершить ремонт еще в нескольких палатах.

Продолжается реконструкция палат и помещений в инфарктном отделении и отделении кардио-реабилитации, где также в ближайшее время будут созданы надлежащие условия для лечения больных с инфарктом миокарда, в том числе в сочетании с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний вследствие COVID-19.

Справка. С начала пандемии COVID-19 при поддержке ООО "Эпицентр К" в Хмельницкой области создан оперативный штаб и оказана материальная помощь 72 медицинским учреждениям области (лечебное оборудование, аппаратура, мебель, средства индивидуальной защиты и гигиены и т.д.). В течение 2020 компания передала больницам Украины 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. очков, 32 аппарата ИВЛ, 10 кислородных концентраторов.

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