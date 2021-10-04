Когда COVID-больного нужно госпитализировать: инструкция Минздрава

Важно все время консультироваться с семейным врачом

Есть перечень симптомов и состояний для госпитализации / Коллаж "Сегодня"

COVID-19 может иметь различное течение: легкая, средняя тяжесть и тяжелое состояние. Сейчас на стационарном лечении госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Об этом сообщает Минздрав.

Симптомы для госпитализации

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Перечень симптомов и состояний, при которых пациенту нужна госпитализация:

Боль в грудной клетке;

Тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

Нарушение сознания;

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Кто решает о госпитализации

Решение о госпитализации принимает врач на основе обследования. Важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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