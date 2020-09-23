Когда на вооружение ВСУ примут модернизированные ракеты "Вильха"

Обычные ракеты уже есть на вооружении украинской армии, а новым увеличили дальность полета

В Украине пока продолжаются испытания украинской ракеты "Вильха-М" с увеличенной дальностью полета, и украинская армия получит их в первом квартале 2021 года.

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Об этом сообщили в конструкторском бюро "Луч", передает Оборонно-промышленный курьер.

Отмечается, что испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Вильха-М" планируется завершить в декабре 2020 – январе 2021 года.

"Вильха" уже поступила на вооружение ВСУ, а вот для "Вильхи-М" увеличили дальность поражения целей до 120 километров.

Напомним, что пусковая установка "Вильхи-М" – это МАЗ-543, машина еще для советского комплекса "Смерч". Сначала проект был глубокой модернизацией "Смерч" с запуском ракет до 70 километров. Но теперь в Украине фактически создается новый комплекс.

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Как сообщали новости "Сегодня", весной этого года было проведено несколько испытаний этих ракет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что после принятия на вооружение ВСУ это будет самое мощное сухопутное оружие по дальности поражения цели. Он раскрыл подробности испытания ракет "Вильха-М" под Одессой.

В ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

Видео испытаний "Вильхи":

Видео: СНБО

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