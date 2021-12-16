Когда украинские школьники уйдут на зимние каникулы – города и даты (обновляется)

Дети в ожидании долгожданного отдыха, который продлится две недели

Школьники ждут зимние каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине школьники вскоре уйдут на долгожданные зимние каникулы. Но в каждых городах отдых начнется в разное время.

Подробнее о том, когда в городах Украины начнутся зимние каникулы, – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Киев

В столице школьники уйдут на каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 9 января.

"Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что специалисты настоятельно рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни. Реклама "Киев – лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллиона прививок. Полностью вакцинировано около 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Львов

Школьники будут отдыхать с 27 декабря по 10 января.

Харьков

Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25-27 декабря – выходные и праздничные дни. Таким образом, каникулы в школах начнутся 28 декабря.

Реклама

Днепр

Зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. На учебу дети вернутся 10 января.

Кривой Рог

Зимние каникулы для детей продлятся с 25 декабря по 9 января.

Кропивницкий

Каникулы для детей начнутся с 27 декабря, а в некоторых школах с 30 декабря. Ученики вернутся за парты уже 10 января.

Ровно

Школы уйдут на каникулы с 25 декабря и будут отдыхать до 9 января.

Хмельницкий

Дети начнут отдыхать 30 декабря, а на учебу вернутся 9 января.

Чернигов

Здесь каникулы начнутся уже с 24 декабря, а на учебу дети выйдут 9 января.

Полтава

Каникулы для школьников начнутся 25 декабря, а 10 января завершатся.

Волынь

Школы города уйдут на зимние каникулы 28 декабря и вернутся к обучению 9 января.

Житомир

Зимние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 16 января.

Сумы

Здесь зимние каникулы для учеников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января.

В Харькове каникулы начнутся раньше. Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее мы писали: