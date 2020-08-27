Комфортная погода: синоптик дала прогноз на 28 августа

В Украине 28 августа ожидается комфортная погода без изнуряющей жары, а в некоторых регионах пройдут дожди.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В большинстве центральных областей, а также на севере и западе страны, температура воздуха составит 20-25 градусов тепла. Местами столбики термометров покажут 18-22 градуса с отметкой плюс.

А вот на востоке и в южной части Украины будет немного теплее, однако комфортно, без жары. Там температура воздуха установится на уровне 24-29 градусов тепла.

Кроме того, небольшие осадки ожидаются на севере и северо-востоке. В отдельных районах Киевской области может пройти дождь, в столице без существенных осадков.

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"Большинство территории Украины благодаря антициклону будет принадлежать сухой погоде. Последний августовский и, соответственно, летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару", – написала Диденко.

Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Также напомним, в Украину идет фронт высокого атмосферного давления, который влечет за собой сухую погоду.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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