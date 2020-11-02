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КСУ заказал решетки на окна и двери: в суде объяснили закупку

2 ноября, 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судьи хотят обезопасить себя металлическими решетками от активистов

Конституционный суд после митинга 30 октября, когда на территорию суда летели дымовые шашки, решил обезопасить себя от будущих возможных акций протеста и заказал установку металлических решеток на окна и двери. Об этом свидетельствует данные на сайте ProZorro.

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Так, КСУ заказал себе металлические решетки на окна и двери первого этажа.

"Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: 01033, г. Киев, ул. Жилянская, д. 14 (адрес суда). Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2020", – говорится на сайте.

Победителем тендера по оказанию данной услуги стала компания "ТРЕЙД ТУЛС", которая оценила установку решеток на двери и окна первого этажа КСУ в 48,7 тысячи гривен.

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В свою очередь в самом суде заявляют, что установка решеток никак не связана с недавним протестом под стенами КСУ.

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"По этому поводу сообщаем, что указанная закупка никоим образом не связана с событиями, имевшими место 30 октября. Она была предусмотрена Годовым планом закупок Конституционного Суда на 2020 год. Маркетинговое исследование и получение ценовых предложений от трех поставщиков продолжалось в течение сентября-октября текущего года. В конце октября Конституционный Суд получил наиболее экономически выгодное предложение от ООО "ТРЕЙД ТУЛС", – пояснили в КСУ.

Отметим, что информация о закупке появилась 30 октября, когда под судом проходила масштабная акция протеста. У здания суда и так установлен забор, но это не мешало активистам забрасывать на территорию КСУ дымовые шашки. Доходило до того, что парадный вход в суд был заблокирован кордоном силовиков. Смотрите фото и видео, как здание КСУ затянуло дымом.

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КСУ решетки Конституционный суд

Источник: Сегодня

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