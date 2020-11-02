КСУ заказал решетки на окна и двери: в суде объяснили закупку

Конституционный суд после митинга 30 октября, когда на территорию суда летели дымовые шашки, решил обезопасить себя от будущих возможных акций протеста и заказал установку металлических решеток на окна и двери. Об этом свидетельствует данные на сайте ProZorro.

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Так, КСУ заказал себе металлические решетки на окна и двери первого этажа.

"Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: 01033, г. Киев, ул. Жилянская, д. 14 (адрес суда). Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2020", – говорится на сайте.

Победителем тендера по оказанию данной услуги стала компания "ТРЕЙД ТУЛС", которая оценила установку решеток на двери и окна первого этажа КСУ в 48,7 тысячи гривен.

В свою очередь в самом суде заявляют, что установка решеток никак не связана с недавним протестом под стенами КСУ.

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"По этому поводу сообщаем, что указанная закупка никоим образом не связана с событиями, имевшими место 30 октября. Она была предусмотрена Годовым планом закупок Конституционного Суда на 2020 год. Маркетинговое исследование и получение ценовых предложений от трех поставщиков продолжалось в течение сентября-октября текущего года. В конце октября Конституционный Суд получил наиболее экономически выгодное предложение от ООО "ТРЕЙД ТУЛС", – пояснили в КСУ.

Отметим, что информация о закупке появилась 30 октября, когда под судом проходила масштабная акция протеста. У здания суда и так установлен забор, но это не мешало активистам забрасывать на территорию КСУ дымовые шашки. Доходило до того, что парадный вход в суд был заблокирован кордоном силовиков. Смотрите фото и видео, как здание КСУ затянуло дымом.

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