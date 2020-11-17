Контакт-центр YASNO обработал более 5 млн обращений за год

Более 5 млн телефонных звонков и электронных обращений клиентов обработал контакт-центр по поставке электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях за год существования бренда – с ноября 2019. Половина обработанных запросов – 2,5 млн телефонных звонков и 50 тыс. электронных обращений – поступили от киевлян.

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Около половины клиентов решали свои вопросы благодаря IVR – интерактивному голосовому помощнику. Те, кто нуждался в консультации оператора, ожидали на линии в среднем меньше минуты. Контакт-центр в Киеве принимает звонки по номерам (044/067/066) 277-18-18 без выходных с 8:00 до 20:00, а также предоставляет консультации по электронной почте и в личных сообщениях в Фейсбук.

Чаще всего клиенты обращались по таким вопросам:

передавали показания счетчика;

уточняли информацию о начислениях;

узнавали о платежах;

спрашивали, как зарегистрироваться в Личном кабинете;

получали информацию об энергоэффективных продуктах.

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"Непрерывная работа контакт-центра очень важна, особенно в период карантина, когда каждый клиент должен получить ответ на свой вопрос оперативно и качественно, чтобы избежать визитов в энергоофисы. Нам удалось настроить работу контакт-центра, об этом свидетельствует количество обработанных обращений", – говорит Виктор Мельников, директор YASNO в Киеве.

Напомним, YASNO постоянно совершенствует онлайн-сервисы для удобства клиентов. Передать показания, оплатить свет, узнать о возможностях для экономии электроэнергии с энергоэффективными наборами можно дистанционно через мобильное приложение, чат-бота в Viber, форму на сайте и Личный кабинет.

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