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Новый антирекорд: от коронавируса за сутки умерли 49 украинцев

27 августа, 08:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из 112 тысяч зараженных COVID-19 в Украине вылечились 54 тысячи

В Украине за последние сутки, 26 августа, выявили 1974 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 112 059 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 49 украинцев, самое большое число летальных случаев за все время эпидемии (всего – 2403). Вылечить от COVID-19 удалось 54 217 инфицированных (763 за последние сутки).

Первый по росту заболеваемости сегодня Киев (+220), далее идут Харьковская область (+218) и Львовская область (+203).

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили работу ночных клубов и дискотек. Увеселительные заведения закроются, чтобы помешать распространению COVID-19.

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Также напомним, из-за коронавируса Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

Как проходит подготовка к началу учебного года в условиях адаптивного карантина, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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