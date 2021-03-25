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Коронавирус. Украина побила "рекорд" по числу смертей и новых случаев за сутки

25 марта, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране ухудшается ситуация с COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 16 669 новых случаев инфицирования коронавирусом (максимальное число с 28 ноября 2020 года).

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 596 575 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 362 украинца – это наибольшее число смертей за сутки с начала пандемии (всего – 31 135). Вылечить удалось 1 283 020 инфицированных (6748 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев. Пока в Украине низкие темпы вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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