Коронавірус. Україна побила "рекорд" з кількості смертей і нових випадків за добу

В країні погіршується ситуація з COVID-19

В Україні за останню добу виявили 16 669 нових випадків інфікування коронавірусом (максимальне число з 28 листопада 2020 року).

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 596 575 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 362 українці – це найбільша кількість смертей за добу з початку пандемії (всього – 31 135). Вилікувати вдалося 1 283 020 інфікованих (6748 – за останню добу).

В тренді Шпигунський скандал на Волині: КДБ Білорусі вербував прикордонника для контрабанди зброї

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

Також нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців. Поки що в Україні низькі темпи вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама