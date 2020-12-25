Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 11 тысяч случаев

За сутки выздоровели на 4,5 тыс. людей больше, чем заболели

В Украине за последние сутки выявили 11 035 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в стране:

госпитализировали – 2739 человек;

скончались – 186 человек;

выздоровели – 15 337 человек;

сделали тестирований – 58 874.

Статистика коронавирус 25 декабря

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Больше всего подтвержденных случаев заражения в Киеве – 1038, в Одесской области – 963, Киевской – 877, Запорожской – 690, Харьковской – 629.

Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 1 012 167 человек, выздоровели – 646 772. Коронавирус унес жизни 17 581 украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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