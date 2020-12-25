Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 11 тысяч случаев

В Украине за последние сутки выявили 11 035 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки в стране:
- госпитализировали – 2739 человек;
- скончались – 186 человек;
- выздоровели – 15 337 человек;
- сделали тестирований – 58 874.
Больше всего подтвержденных случаев заражения в Киеве – 1038, в Одесской области – 963, Киевской – 877, Запорожской – 690, Харьковской – 629.
Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 1 012 167 человек, выздоровели – 646 772. Коронавирус унес жизни 17 581 украинцев.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк