Коронавирус в Украине: онлайн-брифинг Степанова

Эпидемия в Украине немного притормозила и нет резких вспышек заболеваемости

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а затем его заместитель Ярослав Кучер.

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Как стало известно, по состоянию на утро 16 декабря в Украине подтвердили 10 622 новых случая заражения коронавирусом (919 704 с начала эпидемии). За вторник умерли 264 украинца (15 744 с начала эпидемии), а выздоровели 12 549 человек (535 417 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю было больше выздоровевших, чем новых больных (такого уже давно не было). Больше можно узнать в наших коронавирусных итогах за неделю.

Напомним, правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Жесткий карантин продлится с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

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