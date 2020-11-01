Коронавирус в Украине: за предыдущие сутки зарегистрировано 7959 новых случаев

Всего в стране на сегодняшний день болеют 226 693 человека

В Украине за последние сутки выявили 7959 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 395 440 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 110 украинцев (всего – 7306). Вылечить удалось 161 441 инфицированного (2513 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 – 226 693 человека (+5336 за сутки).

Напомним, врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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