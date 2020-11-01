Українська
$ 28,44
33,3
  1. СЕГОДНЯ
  2. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: за предыдущие сутки зарегистрировано 7959 новых случаев

1 ноября, 08:39

Мария Журенко Мария Журенко

Всего в стране на сегодняшний день болеют 226 693 человека

В Украине за последние сутки выявили 7959 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 395 440 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 110 украинцев (всего – 7306). Вылечить удалось 161 441 инфицированного (2513 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 – 226 693 человека (+5336 за сутки).

Напомним, врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Конституционный Суд объяснил свое решение по декларациям
Конституционный Суд объяснил свое решение по декларациямПолитика
"Разрешено врать в декларациях": в НАПК рассказали о последствиях решения КСУПолитика
До 20 тысяч зараженных в сутки. Как скоро Украина придет ко
До 20 тысяч зараженных в сутки. Как скоро Украина придет ко "второму сценарию" эпидемииУкраина
"Это только усложнит ситуацию": в "Слуге народа" оценили идею разогнать КСУПолитика
В Винницкой области загорелись авто после ДТП: есть погибшие (фото)
В Винницкой области загорелись авто после ДТП: есть погибшие (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять