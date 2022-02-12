Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 38 тыс. новых больных

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 3 029 детей и 864 медика.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 3 753 человека, зафиксировали 265 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 19 943 человека.
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За все время пандемии в Украине заболело – 4 501 182 человек, а летальных исходов – 102 668.
Всего провели 18 993 661 ПЦР-тестирование.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 4229;
- Винницкая область – 720;
- Волынская область – 1060;
- Днепропетровская область – 2596;
- Донецкая область – 1808;
- Житомирская область – 1489;
- Закарпатская область – 795;
- Запорожская область – 1276;
- Ивано-Франковская область – 791;
- Киевская область – 1326;
- Кировоградская область – 487;
- Луганская область – 783;
- Львовская область – 2351;
- Николаевская область – 1013;
- Одесская область – 3670;
- Полтавская область – 1407;
- Ровенская область – 1145;
- Сумская область – 1671;
- Тернопольская область – 813;
- Харьковская область – 1736;
- Херсонская область – 1604;
- Хмельницкая область – 1813;
- Черкасская область – 1246;
- Черновицкая область – 789;
- Черниговская область – 1594.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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