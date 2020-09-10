Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили десятки новых случаев

За сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано 44 новых случая заболевания COVID-19.

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Как сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, армейских рядах на данный момент инфицированы 643 человека.

"По состоянию на 10:00 10 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 643 человека. Всего за время пандемии выздоровели 1440 человек, летальных исходов – шесть", - говорится в сообщении.

При этом за последние сутки было зафиксировано 44 новых случая COVID-19. Семь человек были госпитализированы.

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На домашнее лечение отправили 37 человек. Из них:

- в Киевской области 11;

- во Львовской области 10;

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- в Одесской области 6;

- в Черновицкой области 2;

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- в Ровенской области 3;

- в Хмельницкой и, Житомирской по одному;

- в Полтавской области 2.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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