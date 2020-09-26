Крушение Ан-26: семьям погибших выделят по 1,5 млн гривен

Семьи погибших в авиакатастрофе в Харьковской области получат единоразовую денежную помощь от государства. Им выплатят по 1 млн 576 грн.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский во время внеочередного заседания Кабинета Министров.

Отмечается, что такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран. Деньги выделят из фондов Министерства обороны.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Спасатели уже завершили поисковую операцию. Из двух курсантов, переживших крушение, выжил только один. Сейчас он находится в больнице.

Также в Сети появился список курсантов и офицеров самолета Ан-26, которые находились на борту. В момент катастрофы в самолете находились члены экипажа и курсанты.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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